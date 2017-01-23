Стритрейсерша Багдасарян оплатила все штрафы

Участница гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen Мара Багдасарян оплатила все штрафы на сумму 183 тысячи рублей, который ей назначил мировой суд за административные правонарушения. Об этом в понедельник, 23 января, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко сообщил «Интерфаксу».

20 января стало известно, что Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав .

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Девушка должна была выполнять функции дворника, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом. Юрист утверждал, что у девушки в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может долго оставаться на морозе.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 183 тысячи рублей девушке назначили 595 часов обязательных работ.