Стритрейсерша Багдасарян оплатила все штрафы

Участница гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen Мара Багдасарян оплатила все штрафы на сумму 183 тысячи рублей, который ей назначил мировой суд за административные правонарушения. Об этом в понедельник, 23 января, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко сообщил «Интерфаксу».
20 января стало известно, что Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав .
12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Девушка должна была выполнять функции дворника, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом. Юрист утверждал, что у девушки в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может долго оставаться на морозе.
Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 183 тысячи рублей девушке назначили 595 часов обязательных работ.