Стритрейсерша Багдасарян приступила к исправительным работам

Участница уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян приступила к исправительным работам. Как сообщил телеканалу РЕН ТВ во вторник, 10 января, адвокат девушки, она занимается документооборотом в офисе.

По словам юриста, выбор деятельности для его подопечной объясняется ее состоянием здоровья. Он отметил, что у девушки в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может длительное время стоять на морозе. Адвокат добавил, что причиной плохого самочувствия стритрейсерши стало ДТП, после которого у нее «некоторые органы не функционируют должным образом».

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В январе полиция обнаружила, что за Багдасарян числятся 55 неоплаченных административных штрафов.

В 2016 году сообщалось, что девушка будет отрабатывать обязательные работы, назначенные судом, дворником в московском районе Сокол.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. Кроме того, она была приговорена к 10 суткам административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд также рассмотрел 51 материал о неуплате Багдасарян штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превысила 144 тысячи рублей. За это девушку приговорили к 595 часам обязательных работ.