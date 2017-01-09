Полиция обнаружила у Мары Багдасарян 55 неоплаченных штрафов

Сотрудники московской полиции начали проверку в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В то же время на сайте ГУ МВД России по Москве приводится информация о проверке в отношении водителя, 23-летней жительницы столицы, остановленной в ночь на 6 января на Садовом кольце. «При проверке по базе данных установлено, что за указанной гражданкой числится 55 неоплаченных административных штрафов», — заявили в пресс-службе. Имя водителя не называется.

Также в сообщении указано, что в ходе разбирательства девушка почувствовала себя плохо. Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу.

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина, ведомство инициировало проверку, в результате которой будет установлено, имеет ли Багдасарян право на управление автомобилем. По словам Россохиной, по медицинским показаниям девушке противопоказано управление транспортными средствами.

В ведомстве добавили, что если информация о болезни подтвердится, прокурор обратится в суд с иском о прекращении действия водительских прав Багдасарян.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. Кроме того, она была приговорена к 10 суткам административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Также суд рассмотрел 51 материал о неуплате Багдасарян штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превысила 144 тысячи рублей. За это девушку приговорили к 595 часам обязательных работ.