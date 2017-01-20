Прокуратура потребовала лишить Мару Багдасарян водительских прав

Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении водительских прав участницы уличных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки подтвердились сведения о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. «Поскольку наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность как самого водителя, так и иных участников дорожного движения, статьей 38 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" предусмотрена возможность судебного ограничения данного права», — пояснили в ведомстве.

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12 января Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Девушка должна была выполнять функции дворника, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом. Юрист утверждал, что у девушки в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может долго оставаться на морозе.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 144 тысячи рублей девушке назначили 595 часов обязательных работ.