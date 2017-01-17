Суд отклонил жалобу на арест Мары Багдасарян

Савеловский районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу защитника стритрейсерши Мары Багдасарян, который пытался добиться отмены ее 15-дневнего административного ареста. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Судьей по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защитника, изучения материала об административном правонарушении было принято решение, которым постановление мирового судьи было оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что отец гонщицы, Эльмар Багдасарян, отчитал дочь в зале суда. Он заявил, что устал от ее поведения и пообещал отправить Мару в другой город, если она не исправится.

12 января стритрейсерша была арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 144 тысячи рублей девушку приговорили к 595 часам обязательных работ.

