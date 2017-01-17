Стритрейсершу Багдасарян в зале суда отчитал отец

Отец участницы уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мары Багдасарян отчитал дочь в зале суда, сообщает РЕН ТВ.

«Полиция, спецприемники, суды... Это когда-нибудь закончится?» — поинтересовался Эльмар Багдасарян у девушки. Он заявил, что устал от ее поведения и пообещал отправить дочь в другой город, если она не исправится.

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17 января рассматривается апелляция об аресте Багдасарян. Девушка была арестована 12 января на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.

Багдасарян должна была работать дворником, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом. По словам юриста девушки, у нее в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может длительное время находиться на морозе.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму 144 тысячи рублей девушку приговорили к 595 часам обязательных работ.