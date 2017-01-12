Стритрейсерше Багдасарян дали 15 суток

Участница уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу столичного мирового судебного участка 353.

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«Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — добавил пресс-секретарь Константин Тимошенко.

Багдасарян должна была работать дворником в московском районе Сокол, однако по состоянию здоровья ей доверили заниматься документооборотом. По словам юриста девушки, у нее в ноге установлен стальной штырь, из-за которого она не может длительное время стоять на морозе.

Мара Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. Кроме того, она была приговорена к 10 суткам административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд также рассмотрел 51 материал о неуплате Багдасарян штрафов за нарушения ПДД, общая сумма которых превысила 144 тысячи рублей. За это девушку приговорили к 595 часам обязательных работ.