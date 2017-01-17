Мара Багдасарян после оставленного в силе ареста потребовала гинеколога

Участница уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян, отбывающая 15 суток ареста, попросила о срочной помощи гинеколога. Об этом сообщает во вторник, 17 января, телеканал «360».
По его информации, адвокат девушки заявил в суде, что без помощи специалиста она может стать бесплодной.
Ранее 17 января Савеловский районный суд Москвы отклонил жалобу на арест. При этом отец гонщицы Эльмар Багдасарян отчитал дочь в зале суда. Он заявил, что устал от ее поведения, и пообещал отправить Мару в другой город, если она не исправится.
12 января стритрейсерша была арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.
Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста.
Кроме того, она должна выплатить более 180 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Девушку также приговорили к 595 часам обязательных работ. Она должна была работать дворником, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом.