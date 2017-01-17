Мара Багдасарян после оставленного в силе ареста потребовала гинеколога

Участница уличных гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян, отбывающая 15 суток ареста, попросила о срочной помощи гинеколога. Об этом сообщает во вторник, 17 января, телеканал «360».

По его информации, адвокат девушки заявил в суде, что без помощи специалиста она может стать бесплодной.

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

Ранее 17 января Савеловский районный суд Москвы отклонил жалобу на арест. При этом отец гонщицы Эльмар Багдасарян отчитал дочь в зале суда. Он заявил, что устал от ее поведения, и пообещал отправить Мару в другой город, если она не исправится.

12 января стритрейсерша была арестована на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.

Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10 суткам административного ареста.

Кроме того, она должна выплатить более 180 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Девушку также приговорили к 595 часам обязательных работ. Она должна была работать дворником, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом.