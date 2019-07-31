Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

Источник издания, близкий к силовым структурам, рассказал, что перед операциями спецназовцы брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание.

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Также отмечается, что для получения наличных московское управление «К» активно работало с управлениями ФСБ в регионах, где получить деньги было проще и дешевле. «Например, у московского банка есть сеть филиалов в отдаленных регионах, они собирают наличные и передают в головной офис. У того есть доступ к более крупным клиентам — он продает им наличные, а частью прибыли делится с региональными подразделениями», — пояснил собеседник.

В процесс были вовлечены и сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, которые не могли не замечать, каким бизнесом занимаются коллеги, утверждается в материале.

Ранее 31 июля стала известна схема, по которой полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами. Так, финансовой группе «Лайф» было предложено взять на должность вице-президента отставного офицера ведомства и назначить ему оклад 120 тысяч долларов в год, выделить отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента.

За крышевание фирм управление «К», в котором служил Черкалин, получало от них 0,1-0,2 процента выведенных средств либо брало фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, утверждается в материале. Банки, занимавшиеся обналом, платили ФСБ «абонентскую плату».

Кирилл Черкалин был задержан и арестован в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.

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