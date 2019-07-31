Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме. Специальный сценарий был предложен и руководству финансовой группы «Лайф», говорится в совместном расследовании, опубликованном изданием The Bell.

В 2014 году Черкалин предложил совладельцу «Лайфа» Александру Железняку простую схему сотрудничества: в опорный для финансовой группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента отправят отставного офицера ФСБ, которому будет назначен оклад 120 тысяч долларов в год, выделен отдельный кабинет, машина, личный водитель и ассистент.

«Это было необходимым условием для более масштабной сделки — уступить крупную долю в группе "Лайф" коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры», — говорится в расследовании.

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За крышевание фирм управление «К», в котором служил Черкалин, получало от них 0,1-0,2 процента выведенных средств либо брало фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, утверждается в материале. Банки, занимавшиеся обналом, платили ФСБ «абонентскую плату».

Для получения процента силовики командировали в банк «подкрышника» — офицера в отставке. Он следил за ситуацией и собирал информацию о рынке. Такой «подкрышник» был приглашен и в «Лайф», при этом долей во всем бизнесе совладельцы группы решили не делиться. Вскоре у принадлежавших« Лайфу» Пробизнесбанка и «Банка24.ру» были отозваны лицензии. Причина — нарушение антиотмывочного законодательства.

Железняк связывает случившееся с политическими мотивами: в 2012 году «Лайф» пригласил на стратегическую сессию для менеджмента блогера Алексея Навального. Тогда «Банк24.ру» решил поддержать его и тайно выпустил кредитную «карту Навального», по которой один процент от каждой покупки перечислялся в Фонд борьбы с коррупцией. Как только об этом написали СМИ, от поддержки Навального пришлось отказаться.

Кирилл Черкалин был задержан и арестован в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.

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