Миллиардера-полковника ФСБ обвинили в новом преступлении

Обвиняемому в получении взятки начальнику 2-го отдела управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину вменили новую статью, передает «Интерфакс».

26 июня офицеру было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщила следователь Следственного комитета (СК) России на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривалась жалоба на продление срока ареста Черкалина.

Из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, следует, что дело чекиста передано из Главного военного следственного управление СКР в центральный аппарат ведомства. Оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве двух других полковников ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

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По итогам рассмотрения жалобы адвокатов Черкалина суд признал законным продление срока его ареста, добавляет РИА Новости.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

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