ФСБ задержала собственных сотрудников за хищение средств у бизнесмена

ФСБ России задержала двух сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как отметили в ЦОС, сотрудники спецслужб совместно с МВД России задержали двух военнослужащих органов ФСБ, которые оказались причастными к хищению средств у частного предпринимателя. Материалы переданы в органы военного следствия.
В апреле стало известно о задержании бывшего начальника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Он обвинялся в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.
Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.