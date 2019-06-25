В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии. Об этом во вторник, 25 июня, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

По данным собеседника издания, когда оперативники разрабатывали Черкалина перед арестом, в их поле зрения попала женщина, занимающая высокий пост в одном из столичных УВД, куда поступали многие уголовные дела, связанные с крупными банками и их руководителями. При расследовании этих дел происходили некоторые «странные события», к которым, вероятнее всего, были причастны и сам Черкалин, и его знакомая-следователь и которые привлекли внимание оперативников.

После ареста Черкалина женщина решила сама рассказать об их общении, подробно описав вопросы, по которым к ней обращался полковник. Кроме того, она сообщила, что вместе с Черкалиным к ней неоднократно приходил и его коллега из ФСБ, который носил дорогие часы марки Patek Philippe. При этом его фамилия ей была неизвестна.

Материалы по теме Настоящие полковники Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал

В дальнейшем оперативникам удалось установить личность коллеги Черкалина, однако тот заявил, что никаких сомнительных вопросов со следователем не обсуждал, а главной целью его визитов была проверка женщины на предмет причастности к коррупционным преступлениям. Также он уточнил, что следователю принадлежит дорогая недвижимость на Сицилии, приобретенная на «непонятные доходы».

В результате в отношении женщины, которая к тому моменту уже успела подать рапорт об увольнении, начали проверку. По словам источника «Росбалта», это уже не первая история, о которой стало известно при изучении ближайшего круга общения Черкалина в рамках расследования его дела.

Ранее сообщалось, что Черкалин в СИЗО читает библейские книги и выглядит модно и стильно. Также отмечалось, что в его камере есть горячая вода, телевизор и холодильник.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!