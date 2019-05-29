Арестованного полковника-миллиардера из ФСБ сравнили со священником

Арестованный за взятки начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин в СИЗО читает библейские книги и выглядит модно и стильно. Об этом в

в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева.

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По словам Меркачевой, в следственном изоляторе Черкалин живет «обычной жизнью». У него есть нормальная одежда, в целом он производит приятное впечатление «молодого человека с налетом гламура». Как подметила замглавы ОНК, в свои 38 лет полковник ФСБ «выглядит на 25»: «благообразный, с бородочкой, очень верующий, похож на священника, во время общения он несколько раз назвал камеру кельей».

В СИЗО Черкалин читает библейские книги, а также российских и зарубежных писателей, в том числе Ремарка. Он развесил в камере много икон и стал «истово молиться». В камере у полковника есть все необходимые удобства: горячая вода, телевизор и холодильник.

Кирилл Черкалин, курировавшиий его работу замначальника управления «К» ФСБ полковник Дмитрий Фролов и их бывший коллега полковник Андрей Васильев были задержаны в апреле. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. В ходе обыска у троих полковников обнаружили и изъяли 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

Источники сообщали, что показания против Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, находящийся под домашним арестом, но его адвокат это опроверг.

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