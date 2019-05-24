Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, передает ТАСС в пятницу, 24 мая.

«Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина», — сказал он.

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Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также подозревается в получении взятки размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013-го по 2015 год.

По данным газеты «Коммерсантъ», в ходе обысков у полковника были изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности. Как отмечает издание, Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере.

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