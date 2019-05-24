Полковникам-миллиардерам ФСБ пригрозили новыми обвинениями

Бывшим сотрудникам банковского отдела управления «К» ФСБ России Дмитрию Фролову, Андрею Васильеву и Кириллу Черкалину могут быть предъявлены новые обвинения — в получении ежемесячных отчислений от собственников и руководителей крупных банков. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Банкиры, которые ежемесячно платили зарплату сотрудникам ФСБ РФ, особо секретничать по этому поводу не собираются. Особенно в условиях, когда грозит ответственность за дачу взяток, если добровольно о них не сообщишь», — сказал источник.

Он добавил, что уже получены материалы по отчислениям от банков «Траст» и «Югра»; данные еще по двум банкам находятся в обработке. Сейчас оперативники начали официально документировать источники богатства обвиняемых.

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После ареста экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, который, по версии собеседника агентства, охотно делится информацией со следователями и оперативниками, вопросы могут возникнуть к нескольким бывшим сотрудникам следственных подразделений МВД России. «Мы полагаем, что Фролов, а потом Черкалин активно задействовали их в своей деятельности. Благодаря чему в некоторых "банковских" уголовных делах обвиняемыми стали лишь "сошки"» — сказал он.

По словам источника, если следствие решит рассмотреть сроки деятельности сотрудников ФСБ на протяжении более десяти лет, то свидетелем по делу может стать экс-сотрудник КГБ СССР и Департамента экономической безопасности МВД России Дмитрий Целяков. В своей работе он сталкивался с Фроловым и характеризует его не с лучшей стороны.

Ранее 24 мая стало известно, что бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против Черкалина. Хотин сообщил следствию, что в течение трех лет платил сотруднику спецслужбы за покровительство. Получавший вознаграждения Черкалин как глава банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ решал вопросы по уголовным делам против структур и лиц, аффилированных с Хотиным.

19 апреля Хотин был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей.

Вместе с ним арестованы его бывшие коллеги из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей. В ходе обыска у троих полковников обнаружили и изъяли 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

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