Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении 490 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 26 апреля, передает РИА Новости.

Васильев взят под стражу до 25 июня.

Ранее сообщалось, что по этому делу под стражу были заключены еще двое полковников, один бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов и один действующий — Кирилл Черкалин.

Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере: Черкалин — в получении взяток на десятки миллионов рублей, а бывшие сотрудники управления «К» Фролов и Васильев — в незаконном присвоении доли в крупной московской компании.

Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал источник, знакомый с ситуацией. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.

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