Задержанного за миллионные взятки полковника ФСБ Черкалина отправили в СИЗО

Начальник отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве. Об этом в пятницу, 26 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

«Вчера вечером [25 апреля] Черкалина арестовали на два месяца. Решение вынес 235 Московский гарнизонный военный суд. Арестованный подозревается во взяточничестве в особо крупном размере», — сказал источник. Он также отметил, что вместе с Черкалиным арестованы бывшие сотрудники управления «К» Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Материалы по теме «Генералы недоглядели или в доле были» Что стоит за громкими арестами в ФСБ

Ранее 26 апреля сообщалось, что Черкалин, задержанный 25 апреля, подозревается в получении взяток на десятки миллионов рублей, а Фролов и Васильев, по версии следствия, были решальщиками.

Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал источник, знакомый с ситуацией. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.

Черкалин расследовал десятки дел о банковских махинациях, в том числе против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, которого заочно обвинили в особо крупной растрате. Один из высокопоставленных собеседников «Коммерсанта» назвал Черкалина весьма уважаемым человеком и допустил, что уголовное дело приведет к кадровым перестановкам в ФСБ. Как утверждают источники, Черкалин был одним из доверенных лиц начальника управления «К» Ивана Ткачева, при котором подразделение занималось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, а также владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!