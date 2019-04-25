Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержан по подозрению в получении взяток. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Кроме того, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Ранее они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, отметили в ЦОС.

Telegram-канал «Труба под Неглинной» сообщает, что Черкалин — начальник 2-го отдела Управления «К». Около десяти лет он «руководил контрразведчиками, курировавшими ЦБ и банки». Чекиста задержали прямо на рабочем месте, у него дома проходят обыски. Задержание может быть связано с делом владельца банка «Югра».

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