Сотрудники ФСБ и МВД с поличным задержали высокопоставленного полицейского

Бывший заместитель начальника отдела главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу задержан с поличным при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).
Она уточнила, что речь идет о подполковнике полиции Игоре Алюшине. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, в феврале-марте 2019 года Алюшин предложил индивидуальному предпринимателю — жителю Ставропольского края — за 2,2 миллиона рублей прекратить оперативно-разыскные мероприятия, которые проводили сотрудники другого, не подчиненного офицеру отдела. «При этом сам Алюшин фактически не собирался ничего предпринимать», — подчеркнула официальный представитель СКР.
Однако предприниматель сообщил в правоохранительные органы о противоправном предложении, и офицер был задержан с поличным в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и главного управления собственной безопасности МВД. В настоящее время решается вопрос о его аресте.
Алюшин уже уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ведомства, уточнили в СКР.
По данным «Ленты.ру», приказ об увольнении Алюшина был подписан уже после задержания его с поличным.
Игорь Алюшин возглавлял отдел в Пятой оперативно-розыскной части ГУ МВД по СКФО. Это подразделение занимается борьбой с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и противодействием коррупции.