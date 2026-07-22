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23:24, 22 июля 2026 (обновлено: 23:28, 22 июля 2026)Бывший СССР

Российский сенатор предрек крах ВСУ из-за назначения Драпатого

Сенатор Джабаров: Назначение Драпатого главнокомандующим приведет ВСУ к краху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет украинскую армию к краху, заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По мнению политика, это человек «без высшего хорошего советского образования». «Думаю, что это будущий крах ВСУ», — предрек он.

Сенатор уточнил, что в украинской армии «все больше выскочек, которые поднялись при режиме лидера страны Владимира Зеленского».

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего и назначил Драпатого на этот пост.

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