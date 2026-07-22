Сенатор Джабаров: Назначение Драпатого главнокомандующим приведет ВСУ к краху

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет украинскую армию к краху, заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По мнению политика, это человек «без высшего хорошего советского образования». «Думаю, что это будущий крах ВСУ», — предрек он.

Сенатор уточнил, что в украинской армии «все больше выскочек, которые поднялись при режиме лидера страны Владимира Зеленского».

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего и назначил Драпатого на этот пост.