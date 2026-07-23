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00:38, 23 июля 2026Мир

В Варшаве прошел конкурс на реконструкцию изъятого у России здания

Мэрия Варшавы организовала конкурс на реконструкцию изъятого у России дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Представитель городских властей сообщил РИА Новости, что мэрия Варшавы организовала конкурс проектов по реконструкции жилого дома, ранее изъятого у России.

«Выиграла компания JSK Architekci. Победившая студия получит денежный приз и сможет спроектировать модернизацию всего комплекса», — говорится в заявлении.

В результате реконструкции город рассчитывает получить 180 муниципальных квартир, а также коммерческие помещения на первом этаже.

Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что Варшава намерена через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске. В декабре 2025 года польские чиновники попытались ворваться в здание, однако им не удалось попасть внутрь.

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