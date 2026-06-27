Медведев предложил забрать у Польши резиденцию Навроцкого

Медведев: За изъятие здание генконсульства РФ может забрать у Польши резиденцию Навроцкого

В ответ на изъятие здания российского генконсульства в Гданьске Россия может забрать у Польши построенный на деньги Российской империи дворец Бельведер, где расположена резиденция президента республики Кароля Навроцкого. С таким предложением выступил в MAX заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Резиденция польского президента — дворец Бельведер — построена на деньги российской имперской казны. Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска», — говорится в публикации.

Современное здание Бельведерского дворца в Варшаве было построено в 1824 году архитектором Якубом Кубицким по поручению и на средства российского правительства. Впоследствии дворец служил резиденцией императора Николая I.

Генконсульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2025 года. При этом российская сторона считает, что здание остается в ее собственности.

Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что Варшава намерена через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске. В декабре 2025 года польские чиновники попытались ворваться в здание, однако им не удалось попасть внутрь.