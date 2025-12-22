Реклама

14:11, 22 декабря 2025Мир

В Польше закрыли последнее генконсульство России

В Польше закрылось последнее российское генконсульство
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisarlena / Wikimedia Commons

В Польше прекратило работу последнее генеральное консульство России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прекратило работу генконсульство России в Гданьске (...). Теперь консульское обслуживание россиян и иностранных граждан возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве», — передает агентство.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту меру проявлением деградации в российско-польских отношениях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в России в ответ на действия Варшавы.

