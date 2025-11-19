Мир
12:02, 19 ноября 2025Мир

Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

Глава МИД Польши Сикорский объявил о закрытии последнего консульства России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сикорский заявил в среду, что отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России в Польше, расположенного в Гданьске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение польского МИД было принято «в ответ на диверсию на железной дороге, произошедшую в минувшие выходные».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины.

    Все новости
