Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сикорский заявил в среду, что отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России в Польше, расположенного в Гданьске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение польского МИД было принято «в ответ на диверсию на железной дороге, произошедшую в минувшие выходные».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины.