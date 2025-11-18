Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

Туск: Взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

В Польше нашли причастных к подрыву на железной дороге, ведущей на Украину. Ими оказались граждане соседней страны — Украины. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Примечательно, что один из подозреваемых в мае был осужден судом Львова «за диверсии на территории Украины». Другие подробности о личностях подозреваемых политик раскрывать отказался, ссылаясь на продолжающееся расследование произошедшего.

Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге Дональд Туск премьер-министр Польши

Подозреваемых в подрыве украинцев обвинили в сотрудничестве с Россией

По словам Туска, для совершения подрыва на железной дороге, ведущей на Украину, использовали взрывчатку типа С-4. Он уточнил, что бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда «Варшава — Пулавы».

«Это не привело к сходу поезда с рельсов, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло», — указал премьер-министр Польши.

Туск уточнил, что после инцидента мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе, что на границе с Белоруссией. Также польский политик бездоказательно заявил, что украинцы якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. В связи с чем он поручил главе польского МИД Радославу Сикорскому потребовать от Белоруссии и России выдачи покинувших польскую территорию украинцев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте взрыва на железной дороге на линии Варшава — Люблин в Мике, Польша Фото: KPRM / Handout via Reuters

Польша и Украина обвинили в произошедшем Россию

Неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика. В результате инцидентов никто не пострадал.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию. По его словам, говорить о том, кто является виновником, инцидента, можно будет лишь после поимки исполнителей. «Но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — заявил он.

Польская разведка также заявила, что к взрыву на железнодорожных путях, ведущих на Украину, якобы причастна Россия.

Все указывает на то, что российская разведка заказала диверсию на железной дороге представитель экстренных служб Польши в беседе с Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, выразил солидарность Польше и предложил помощь с расследованием. Он также предположил, что инциденты в районе населенных пунктов Плавны и Мика могут являться якобы «гибридными атаками» со стороны России. В связи с чем глава МИД Украины также предложил Польше решительно ответить на произошедшее.

Место взрыва на железной дороге на линии Варшава — Люблин в Мике, Польша Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

В России ответили на обвинения

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на обвинения России в подрыве железной дороги в Польше. По ее словам, сейчас на Западе не хотят разбираться в причинах произошедшего и предпочитают бездоказательно обвинять во всем Россию.

У них сейчас такая позиция. Во всем мы виноваты. И не будет никто разбираться. Они хотят, чтобы люди верили просто на слово Светлана Журова депутат Госдумы

Депутат отметила, что таким образом на Западе разгоняют антироссийскую истерию.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что у Польши нет доказательств того, что Россия причастна к подрыву железнодорожных путей. Поэтому польские власти врут.

Польская разведка вместе с польской властью живет по самым выдающимся заветам доктора Геббельса: чем страшнее ложь, тем легче в нее верить Андрей Картаполов депутат Госдумы

В Европе раскритиковали позицию Польши

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что в подрыве железной дороги в Польше виновата Украина. Он напомнил, что до этого Киев пытался угнать российский МиГ, чтобы доставить его на базу НАТО в Румынии. Москва же, по мнению профессора, действовала бы по-другому, если бы действительно хотела ударить по Польше.

«Конечно, они устанавливают бомбы на железнодорожных путях в Польше, ведь им больше нечем заняться», — пошутил он.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен при этом призвал Польшу завершить расследования по делу о подрывах российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» прежде чем обвинять Россию в диверсии на железнодорожных путях.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил дождаться расследования причин взрыва на железной дороге в Польше, прежде чем делать заявления.