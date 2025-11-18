Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 18 ноября 2025Россия

В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

Картаполов: У Польши нет доказательств причастности РФ к подрыву железной дороги
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dariusz Borowicz / Reuters

У Польши нет доказательств того, что Россия причастна к подрыву железнодорожных путей в стране. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Польская разведка вместе с польской властью живет по самым выдающимся заветам доктора Геббельса: чем страшнее ложь, тем легче в нее верить», — пояснил он.

Депутат добавил, что Варшава может утверждать что угодно, однако никаких доказательств того, что Россия имеет отношение к подрыву, нет. Помимо того, парламентарий назвал данное утверждение польских властей ложью.

17 ноября на железной дороге в Польше, ведущей к границе с Украиной, дважды за день прогремели взрывы. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию. Уточняется, что глава польского оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости