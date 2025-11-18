В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

Картаполов: У Польши нет доказательств причастности РФ к подрыву железной дороги

У Польши нет доказательств того, что Россия причастна к подрыву железнодорожных путей в стране. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Польская разведка вместе с польской властью живет по самым выдающимся заветам доктора Геббельса: чем страшнее ложь, тем легче в нее верить», — пояснил он.

Депутат добавил, что Варшава может утверждать что угодно, однако никаких доказательств того, что Россия имеет отношение к подрыву, нет. Помимо того, парламентарий назвал данное утверждение польских властей ложью.

17 ноября на железной дороге в Польше, ведущей к границе с Украиной, дважды за день прогремели взрывы. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию. Уточняется, что глава польского оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств.