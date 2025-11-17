В Польше устроили диверсию на участке железной дороги до Украины. Власти заявили о беспрецедентном акте саботажа

В Польше неизвестные устроили диверсию на участке железной дороги до Украины

Неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

В понедельник, 17 ноября, кто-то бросил длинную металлическую цепь на контактные провода, из-за чего произошло короткое замыкание. На фоне этого движение пассажирского поезда было остановлено. В нем в тот момент ехали 475 пассажиров.

Известно, что никто не пострадал. В то же время оборванный провод выбил стекло в одном из вагонов. Также инцидент спровоцировал дальнейшие ограничения движения поездов по участку Варшава — Люблин. Речь шла о действиях вандалов.

Позднее в тот же день произошел подрыв недалеко от станции Мика. Тогда машинист оперативно сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре. «В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады», — добавили в полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Фото: KPRM / Handout via Reuters

В Польше назвали диверсию на железной дороге «актом саботажа»

Инцидент на железной дороге подтвердил польский премьер Дональд Туск. Он также счел, что подрыв железнодорожных покрытий мог быть организованной диверсией. На официальном сайте правительства глава кабмина также назвал произошедшее беспрецедентным «актом саботажа».

Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии Дональд Туск премьер-министр Польши

Политик подметил, что «акт саботажа» направлен непосредственно против безопасности Польши и ее граждан, а данная железная дорога критически важна для поставок помощи на Украину.

Мы поймаем виновных, кем бы они ни были Дональд Туск премьер-министр Польши

Незадолго до этого польский премьер также сообщил, что правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на территории Польши. При этом политик не объяснил, о каких именно диверсиях идет речь.

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters

В Польше после диверсии призвали поставить Украине Tomahawk

После очередной диверсии на железной дороге в Польше высказался и генерал, бывший командир спецподразделения GROM Роман Полько. Он призвал США поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Он пояснил, что поставки Tomahawk могли бы заставить Россию испытать «тяжесть войны».

Мы не можем прятать нашу голову в песок, а должны действовать решительно и эффективно Роман Полько польский генерал

Помимо этого, генерал указал, что в связи с диверсиями в Европе странам Запада не хватает укрепления солидарности в рамках Европейского союза и НАТО. По его словам, необходимость совместного давления на Россию важно объяснить прежде всего премьер-министрам Венгрии и Словакии. Виктора Орбана и Роберта Фицо польский военный назвал «троянскими конями в Европе».