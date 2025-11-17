В Польше подтвердили диверсию на ведущей на Украину железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт диверсии на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«К сожалению, худшие предположения подтвердились. На трассе Варшава — Люблин (деревня Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожный путь», — говорится в публикации.

По словам Туска, на месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура.

Ранее Туск сообщил о повреждении в Польше железной дороги, ведущей на Украину. Он не исключил вариант диверсии. Замглавы МВД Польши Мачей Дущик не подтвердил сообщения о том, что ведущая на Украину железная дорога могла быть повреждена в ходе взрыва.