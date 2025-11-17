В Польше высказались о возможном подрыве ведущей на Украину железной дороги

Дущик: Полиция Польши не подтверждает подрыв ведущей на Украину железной дороги

Полиция Польши не подтверждает сообщения о том, что ведущая на Украину железная дорога могла быть повреждена в ходе взрыва. Об этом заявил замглавы МВД страны Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News, передает ТАСС.

«Полиция не подтверждает ситуацию такого типа», — отметил Дущик, комментируя сообщения местных жителей о звуке, похожем на взрыв, в районе инцидента.

При этом он подчеркнул, что точные данные о происшествии станут известны только после завершения проверок, которые, по ожиданиям властей, займут несколько дней.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину. «Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Ведутся работы соответствующих служб», — написал политик.