В Польше высказались о возможном подрыве ведущей на Украину железной дороги

Полиция Польши не подтверждает сообщения о том, что ведущая на Украину железная дорога могла быть повреждена в ходе взрыва. Об этом заявил замглавы МВД страны Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News, передает ТАСС.
«Полиция не подтверждает ситуацию такого типа», — отметил Дущик, комментируя сообщения местных жителей о звуке, похожем на взрыв, в районе инцидента.
При этом он подчеркнул, что точные данные о происшествии станут известны только после завершения проверок, которые, по ожиданиям властей, займут несколько дней.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину. «Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Ведутся работы соответствующих служб», — написал политик.