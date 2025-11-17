Мир
В Польше повредили ведущую на Украину железную дорогу

Туск: В Польше произошла диверсия на железной дороге, ведущей на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philip Dulian / dpa / Global Look Press

В Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, инцидент произошел на участке трассы Демблин — Варшава. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по данному вопросу.

«Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Ведутся работы соответствующих служб», — написал Туск.

Ранее польский премьер сообщил, что правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на территории Польши. При этом политик не сообщил, о каких именно диверсиях идет речь.

