В Польше повредили ведущую на Украину железную дорогу

В Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, инцидент произошел на участке трассы Демблин — Варшава. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по данному вопросу.
«Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Ведутся работы соответствующих служб», — написал Туск.
Ранее польский премьер сообщил, что правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на территории Польши. При этом политик не сообщил, о каких именно диверсиях идет речь.