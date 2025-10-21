Мир
11:32, 21 октября 2025Мир

Премьер Польши сообщил о задержании восьми диверсантов

Премьер Польши Туск сообщил о задержании восьми человек за диверсии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Martyna Necko / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польские правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на территории Польши. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X.

«Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных районах страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий», — написал он.

По словам Туска, дело находится в процессе расследования, а правоохранительными органами проводятся дополнительные оперативные мероприятия. При этом политик не сообщил, о каких именно диверсиях идет речь.

Ранее польский суд постановил отказать Германии в выдаче подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева и немедленно освободить его из-под стражи. Туск высказался в поддержку решения суда, назвав его справедливым. «И правильно. Дело закрыто», — заявил он.

