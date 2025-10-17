Мир
14:53, 17 октября 2025Мир

Польский суд решил освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Польский суд постановил освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Danish Defence Command / Handout via Reuters

Польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает Reuters.

Судья Дариуш Лубовский также отметил, что суд принял решение отказать Германии в выдаче Журавлева.

Ранее премьер Польши Дональд Туск выступил против выдачи Германии задержанного за подрыв «Северных потоков». Он заявил, что выдача украинца другому государству не входит в интересы Польши.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич посоветовал Германии не продолжать расследование по делу об атаке на «Северные потоки», если она хочет согласовать свою политику в отношении России с Польшей и другими союзниками по НАТО.

