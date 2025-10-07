Премьер Польши выступил против выдачи Германии задержанного за подрыв «Северных потоков»

Туск: Польша не заинтересована в выдаче ФРГ украинца по делу «Северных потоков»

Польша не заинтересована в выдаче ФРГ украинца Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Reuters.

«Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши», — сказал он.

Туск подчеркнул, что позиция польского правительства по вопросу выдачи Журавлева ясна, однако решение по-прежнему остается за судом.

О задержании гражданина Украины в городе Прушкув по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.