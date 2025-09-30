В Польше задержали украинца Владимира З.

Украинец Владимир З. задержан в Польше по делу о подрыве «Северных потоков»

В Польше задержан гражданин Украины Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает RMF24.

«Владимир З. был задержан полицией в городе Прушкув. Сейчас он передан в Окружную прокуратуру в Варшаве. Ожидается, что в ближайшее время начнется процедура его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Как утверждается, немецкие власти установили непосредственную причастность задержанного к подрыву «Северных потоков». Согласно их данным, Владимир З., будучи инструктором по дайвингу, в сентябре 2022 года вместе с другими организаторами диверсии отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.