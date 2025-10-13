Ценцкевич: Германия не должна продолжать расследование по «Северным потокам»

Германия не должна продолжать расследование по делу об атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», если она хочет согласовать свою политику в отношении России с Польшей и другими союзниками по НАТО. Об этом в интервью Financial Times заявил глава польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич, который является ключевым советником президента республики Кароля Навроцкого.

«Если Германия преследует в судебном порядке человека, проживающего в Польше, который уничтожил источник дохода российской военной машины, то мы видим явное несовпадение интересов между Польшей и Германией, особенно когда речь идет о том, как мы воспринимаем реальность после 2022 года», — сказал он.

По словам Ценцкевича, с точки зрения польских властей, расследование не имеет смысла не только из-за интересов Польши, но и всего альянса. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о том, что Польша помогала украинцам атаковать газопровод, однако отметил, что интересы польского государства заключаются в защите всех, кто потенциально участвовал в повреждении «Северного потока-2», который рассматривается Варшавой как часть военной машины России.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче ФРГ украинца Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Он объяснил, что это не входит в сферу интересов республики.