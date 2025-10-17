Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 17 октября 2025Мир

Премьер Польши отреагировал на освобождение подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Премьер Туск назвал справедливым освобождение украинца Владимира Журавлева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал справедливым постановление польского суда освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети Х.

«Польский суд отклонил экстрадицию в Германию гражданина Украины, подозреваемого во взрыве «Северного потока — 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», — прокомментировал решение суда.

Ранее Туск уже выступал против экстрадиции в Германию задержанного Владимира Журавлева. По его мнению, выдача украинца другому государству не входит в интересы Польши.

До этого прокуратура Польши потребовала продлить арест Журавлеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    В России открыли способ полного восстановления хрящевых тканей

    В Дагестане начнут выпускать Martini

    Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе

    Артемий Лебедев раскрыл мнение об Арестовиче

    Премьер Польши отреагировал на освобождение подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости