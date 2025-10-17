Премьер Польши отреагировал на освобождение подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Премьер Туск назвал справедливым освобождение украинца Владимира Журавлева

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал справедливым постановление польского суда освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети Х.

«Польский суд отклонил экстрадицию в Германию гражданина Украины, подозреваемого во взрыве «Северного потока — 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», — прокомментировал решение суда.

Ранее Туск уже выступал против экстрадиции в Германию задержанного Владимира Журавлева. По его мнению, выдача украинца другому государству не входит в интересы Польши.

До этого прокуратура Польши потребовала продлить арест Журавлеву.