В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Прокуратура Польши потребовала продлить арест подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» украинца. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемым является Владимир Журавлев. Как утверждает агентство, прокуратура потребовала от Варшавского суда продлить арест мужчины до 100 дней.

О задержании украинца в городе Прушкув по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. Предположительно, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

После этого Журавлева поместили под стражу. Изначальный срок ареста составил семь дней.

