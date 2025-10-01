Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 1 октября 2025Мир

Польша приняла решение в отношении подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша решила заключить под стражу подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Суд в Польше решил заключить под стражу украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», до принятия решения о его передаче Германии. Об этом сообщает Reuters.

Украинский дайвер, предположительно участвовавший в диверсии, будет содержаться под стражей в течение семи дней.

30 сентября Владимир З. был задержан полицией в польском городе Прушкув. Согласно данным следствия, в сентябре 2022 года он вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

Генеральная прокуратура Германии подтвердила причастность задержанного в Польше украинца к подрыву «Северных потоков». При этом ведомство отказалось публиковать промежуточный отчет о ходе следствия по терактам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

    На Украине назвали желаемую сумму доходов от замороженных активов России до конца года

    Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

    Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

    Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

    В Госдуме ответили на призыв Санду вывести ВС России из Приднестровья

    Женщина стала придумывать имена для чужих детей и заработала на этом тысячи долларов

    Терри Крюс раскрыл секрет мускулистого тела в 57 лет

    Назвавшая убожеством мемориал павшим бойцам СВО россиянка избежала наказания

    Стало известно о новой роли HIMARS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости