Польша приняла решение в отношении подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша решила заключить под стражу подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Суд в Польше решил заключить под стражу украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», до принятия решения о его передаче Германии. Об этом сообщает Reuters.

Украинский дайвер, предположительно участвовавший в диверсии, будет содержаться под стражей в течение семи дней.

30 сентября Владимир З. был задержан полицией в польском городе Прушкув. Согласно данным следствия, в сентябре 2022 года он вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.

Генеральная прокуратура Германии подтвердила причастность задержанного в Польше украинца к подрыву «Северных потоков». При этом ведомство отказалось публиковать промежуточный отчет о ходе следствия по терактам.