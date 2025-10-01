В Германии подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»

В Генпрокуратуре ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «СП»

Задержанный в Польше украинец принимал участие в подрыве на «Северных потоках». Эту информацию подтвердила Генеральная прокуратура Германии.

«Владимир Ж. является обученным водолазом. Он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" вблизи острова Борнхольм», — отмечается в релизе.

Как утверждается, мужчина участвовал в погружениях, необходимых для организации взрывов. Сообщники Владимира использовали для своих целей парусную яхту, которую арендовали через посредников по поддельным документам.

Днем ранее появилась информация, что в Польше был задержан гражданин Украины Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

В свою очередь, польская газета Rzeczpospolita написала, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский хотел предоставить политическое убежище и даже наградить орденом украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов.