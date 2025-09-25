Rzeczpospolita: Польша хотела наградить украинца за подрыв «Северных потоков»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский хотел предоставить политическое убежище и даже наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский в ходе переговоров повторил, что он готов предоставить Владимиру Ж. убежище в нашей стране и наградить его орденом», — сказано в сообщении.

По сведениям издания, Сикорский не раз озвучивал подобные намерения в приватных беседах. При этом в Варшаве подчеркивают, что вина Владимира Ж. не доказана, а его статус ограничивается «одним из подозреваемых».

Ранее сообщалось, что другой гражданин Украины, Сергей Кузнецов, был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.