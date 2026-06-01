Путин заявил о росте числа многодетных семей в России

Число многодетных семей в России растет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Отрадно, что количество таких [многодетных] семей, растет», — обозначил президент.
Путин также заявил о росте числа молодых россиян, которые хотят, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей.
Ранее Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство. По его словам, правительство России стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в стране появлялось как можно больше.