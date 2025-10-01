Мир
06:20, 1 октября 2025

Генпрокуратура ФРГ отказалась публиковать отчет по терактам на «Северных потоках»

Петерсон: Генпрокуратура ФРГ не намерена публиковать отчет по «Северным потокам»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Федеральная прокуратура Германии не намерена публиковать промежуточный отчет о ходе следствия по терактам на «Северных потоках». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Инес Петерсон в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, Петерсон отметила, что прогноз о дате экстрадиции подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков» Сергея Кузнецова из Италии невозможен. Она подчеркнула, что допинформация в настоящий момент не предоставляется из-за продолжающегося расследования.

Ранее в Польше был задержан гражданин Украины Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

До этого сообщалось, что другой гражданин Украины, Сергей Кузнецов, был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

