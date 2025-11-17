Мир
17 ноября 2025

В Польше вновь подорвали ведущую на Украину железную дорогу

RMF24: В Польше произошел взрыв на железной дороге, ведущей на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ian Woolner / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные устроили в Польше подрыв недалеко от железнодорожной станции Мика на участке дороги, ведущей на Украину. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

«Машинист поезда сообщил по телефону о неполадках в железнодорожной инфраструктуре. (...) В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады», — указали в полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Премьер страны Дональд Туск, комментируя инцидент, подчеркнул, что подрыв железнодорожных путей мог быть организованной диверсией. На официальном сайте правительства глава кабмина назвал случившееся «актом саботажа».

Ранее в российской Госдуме заявили, что Туск, говоря о праве Украины атаковать российские объекты в Европе, занимается вредительством, потому что при ответе могут пострадать сами европейцы.

