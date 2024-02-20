Польские фермеры засыпали железную дорогу украинским зерном

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали из поезда украинское зерно

Польские фермеры в ходе кампании против аграрной политики Европейского союза перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Кадры акции опубликованы в Telegram-канале «Политика страны».

«Польские фермеры засыпают украинским зерном из грузового вагона железную дорогу около пункта пропуска "Медика-Шегини".

С утра они начали свой протест, в ходе которого намерены полностью блокировать границу с Украиной», — отмечается в сообщении.

По сообщениям СМИ, 20 февраля аграрии из Польши заявили о планах перекрыть все КПП на украинской границе, а также заблокировать подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.

11 февраля на видео попали кадры, как зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал Варшаве на недопустимость подобных акций.