Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

Шмыгаль заявил премьеру Польши о недопустимости инцидента с высыпанием зерна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал польскому коллеге Дональду Туску на недопустимость инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим. Отметил неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима», — заявил Шмыгаль.

Он предложил Туску найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам. Кроме того, премьер Украины подчеркнул, что странам нужно объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок.

Ранее польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с украинской территорией. Позднее сообщалось, что в Литве неизвестные рассыпали зерно из польской фуры.