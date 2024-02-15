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17:57, 15 февраля 2024Бывший СССР

Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

Шмыгаль заявил премьеру Польши о недопустимости инцидента с высыпанием зерна
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал польскому коллеге Дональду Туску на недопустимость инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим. Отметил неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима», — заявил Шмыгаль.

Он предложил Туску найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам. Кроме того, премьер Украины подчеркнул, что странам нужно объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок.

Ранее польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с украинской территорией. Позднее сообщалось, что в Литве неизвестные рассыпали зерно из польской фуры.

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      Кристина Есикова
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