Украинские дальнобойщики заявили, что в Литве рассыпали зерно из польской фуры

В Литве неизвестные рассыпали зерно из польской фуры. Об этом в среду, 14 февраля, пишет в Telegram украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинских дальнобойщиков.

«В Литве этой ночью на одной из стоянок неизвестные открыли люк в польской фуре и оттуда высыпалось зерно», — говорится в публикации. Кроме того, издание показало фото, на котором видно, что рядом с фурой гора зерна.

Ранее польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с украинской территорией. Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной в ноябре 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

11 февраля на украинско-польской границе из-за протестов фермеров скопилось около 1500 грузовиков. Как сообщалось, были заблокированы пункты пропуска Рава-Русская — Хребенное и Дорохуск — Ягодин.