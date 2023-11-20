Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

Bloomberg: фермеры примкнут к протесту дальнобойщиков у границы Украины и Польши

Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной из-за нечестной конкуренции со стороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаш Мартин заявил, что около 100 членов организации планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Медыка».

«Фермеры пострадали одними из первых. Сейчас уже бастуют транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — сказал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной, так как под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским союзом. Официально в ЕК отказались комментировать меры, которые будут приняты против польских властей. Еврокомиссия уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.