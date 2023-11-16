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12:40, 16 ноября 2023Мир

Еврокомиссия накажет Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной

RMF FM: Еврокомиссия накажет Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roman Baluk / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) может наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной, так как под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским союзом (ЕС), передает RMF FM.

Отмечается, что пункты пропуска уже десять дней в знак протеста блокируют польские перевозчики. Некоторые в ЕК считают, что власти республики не делают все, чтобы решить проблему и прекратить протесты польских перевозчиков.

«Польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных переходах», — сообщил RMF FM представитель Еврокомиссии.

Официально в ЕК отказались комментировать меры, которые будут приняты против польских властей. Еврокомиссия уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Ранее директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк сообщил, что ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей.

По его подсчетам, один день простоя одного грузовика обходится перевозчикам в 300-350 евро. Кирилюк уточнил, что за день на трех пунктах пропуска около 546 автомобилей не смогли пересечь границу. «Умножаем это на 300 евро и получаем 164 тысячи евро в день прямых убытков по простою», — заявил он.

Кирилюк добавил, что общая сумма убытков ожидается значительно выше, поскольку включает риски для предприятий, экспортеров и импортеров.

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      Виктория Кондратьева
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