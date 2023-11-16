На Украине подсчитали потери из-за блокады Польши

Украина ежедневно теряет 164 тысячи евро из-за транспортной блокады Польши

Ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

По его подсчетам, один день простоя одного грузовика обходится перевозчикам в 300-350 евро. Кирилюк уточнил, что за день на трех пунктах пропуска около 546 автомобилей на смогли пересечь границу. «Умножаем это на 300 евро и получаем 164 тысячи евро в день прямых убытков по простою», — заявил он.

Кирилюк добавил, что общая сумма убытков ожидается значительно выше, поскольку включает в себя риски для предприятий, экспортеров и импортеров.

Ранее стало известно, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. При стандартных условиях время ожидания на границе составило бы 59 часов.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.